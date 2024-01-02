زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب لوس أنجلوس

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن العام الجديد بدأ بهزة قوتها 4.1 ريختر، ضربت منطقة لوس أنجلوس في كاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشعرت مصورة وكالة الصحافة الفرنسية بهزة أرضية “خفيفة جداً” في وقت مبكر من صباح الاثنين في كالفر سيتي بمقاطعة لوس أنجلوس، لكنها كانت كفيلة بإيقاظها.

وأشار آخر إلى وقوع زلزال “صغير” في لونديل وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادي، وفقاً لهيئة المسح الأميركية.

ووقع الزلزال على مسافة 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد نحو 50 كلم من لوس أنجليس وفقاً للمصدر نفسه.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، قتل شخصان على الأقل في شمال كاليفورنيا بعد زلزال قوي قبالة السواحل الأميركية سبب انهيارات أرضية وقطع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.

وتضرب هذه الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي زلازل بانتظام.

ووفقاً لعلماء الزلازل، فمن شبه المؤكد أن زلزالاً قادراً على التسبب بدمار كبير سيضرب كاليفورنيا في العقود المقبلة.

كما بدأ العام الجديد بحدوث زلازل في اليابان تسببت بأضرار كبيرة ومقتل أربعة أشخاص.