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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.
 

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:
العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 13
الإسكندرية 21 - 12
الإسماعيلية 22 - 13
الغردقة 24 -16
أسوان 24 - 12
سوهاج 22 - 10
المنيا 21 - 9

درجات الحرارة حالة الطقس الطقس درجات الحرارة المتوقعة الأرصاد الجوية

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