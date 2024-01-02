كتائب شهداء الأقصي تعلن قصف مجموعة من جنود الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي وتحشداته في مدينة خانيونس بـ قطاع غزة بوابل بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها على تليجرام، إنها خضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم جنين في الضفة الغربية بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة.

ونعت كتائب شهداء الأقصى 4 من عناصرها الذين استشهدوا نتيجة للاشتباكات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم:

الشهيد البطل اياد احمد شبيطة

الشهيد البطل قصي جمال عدوان

الشهيد البطل وليد رضوان

الشهيد البطل محمد رضوان من مقاتلي كتائب شهداء الأقصى في مدينة قلقيلية

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب لقسام الجناح العسكرية لحركة حماس، عن استهداف عناصرها آليات وجنودا إسرائيليين في حي التفاح والدرج بمدينة غزة.

ونشرت القسام مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنها دكت حشودا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، ونشرت مقطع فيديو وثق عملية استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم.