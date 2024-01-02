تراجع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير 6.7 % في بريطانيا

تراجعت أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 6.7% في ديسمبر، وفق ماذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث تنافست المتاجر على الأسعار لجذب المتسوقين في عيد الميلاد.

تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل حاد في ديسمبر إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار الغذاء تباطأ إلى 6.7% الشهر الماضي، بانخفاض عن 7.7% في نوفمبر.



وانخفض الرقم للشهر الثامن على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2022.

وسبق و أعلن مكتب الإحصاءات عن تراجع تضخم أسعار المستهلكين بشكل أبطأ من المتوقع الشهر الماضي، مما أثار الرهانات على أن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من مايو.