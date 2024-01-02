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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على تنويع دوائرها في إطار تعظيم المصالح

صدى البلد

ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والنزيهة ارتكزت على تنويع دوائرها في إطار تعظيم المصالح، وتعزيز دور مصر الإقليمي وبناء شراكات اقتصادية واستراتيجية مع كافة دول العالم، كما ساهمت دبلوماسية التنمية في تعزيز التنمية بالداخل.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعنوان (حصاد السياسة الخارجية المصرية فى 2023) - أن مصر وظفت سياستها الفاعلة والمصداقية التي تتمتع بها دوليا وعلاقات الرئيس عبدالفتاح السيسي الممتازة مع زعماء وقادة العالم في دعم مشروع النهضة والتنمية الشاملة، عبر جذب الاستثمارات الخارجية في ظل البيئة الاستثمارية الواعدة في مصر، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر.

سياسة الحياد الإيجابي

وتابعت أنه في هذا الإطار الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية وتبني سياسة الحياد الإيجابي في ظل حالة الاستقطاب العالمي غير المسبوقة، جاء حصاد السياسة الخارجية المصرية خلال العام الماضي في العديد من المؤشرات التي عكست فاعلية وحيوية تلك السياسة، وعلى رأسها انضمام مصر لعضوية تجمع "البريكس"، الذي يمثل أحد التجمعات الاقتصادية الكبرى في العالم، كما دعيت مصر كضيف شرف رئيسي لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند.
وأكدت الصحيفة أن عام 2023 شهد طفرة كبيرة في علاقات مصر الثنائية مع الكثير من دول العالم، في إطار انفتاح مصر على كل التجارب التنموية المهمة والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها.

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