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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض السنة الجديدة.. اشتر iPhone 15 جديد بـ 26 ألف جنيه فقط

عرض السنة الجديدة..اشتري
عرض السنة الجديدة..اشتري iPhone 15 جديد ب 26 ألف جنيه فقط

بعد حوالي أربعة أشهر من إطلاقه، أصبح سلسلة iPhone 15 متوفرة بسعر مخفض لأول مرة في الهند التي تعد أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم. 

تتيح سلسلة متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية Vijay Sales "Apple Days Sale" من 31 ديسمبر إلى 7 يناير هواتف iPhone 15 بسعر مخفض جدا. 

خلال هذه الفترة، هناك خصومات على العديد من أجهزة Apple، لكن أبرز ما يميزها هو أحدث جيل من أجهزة iPhone الرائدة بأسعار مخفضة، بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون شراء سلسلة iPhone 15، يبدو أن هذا هو الوقت المناسب حقًا.

تتوفر سلسلة Apple Days Sale حاليًا في متاجر Vijay Sales للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء البلاد وعلى موقعها الرسمي على الإنترنت. ستنتهي في 7 يناير. 

خلال فترة البيع، يتوفر iPhone 15 و 15 Plus بسعر ابتدائي يبلغ 70990 روبية و 79820 روبية على التوالي (أي بسعر يبدأ من 26 ألف جنيه مصري). 

وهذا يعني أنه مقارنة بسعر الإطلاق، يبلغ الخصم حوالي 10000 روبية للطرازات الأساسية. وفي الوقت نفسه، يبدأ iPhone 15 Pro بسعر 125900 روبية وهو أرخص بمقدار 9000 روبية مقارنة بالسعر الأصلي البالغ 134900 روبية. من ناحية أخرى، يمكن الحصول على Pro Max من 149240 روبية بدلاً من 159900 روبية.

ألق نظرة على أسعار مفصلة لكل تكوين من سلسلة iPhone 15 في الجدول أدناه.

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