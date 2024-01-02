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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25 طنا.. الهلال الأحمر العراقي يرسل مواد غذائية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني

ارشيفي
ارشيفي

أرسلت جمعية الهلال الأحمر العراقي, اليوم الثلاثاء ٢٥ طنا من المواد الغذائية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني عن طريق طيران القوة الجوية إلى مطار العريش في مصر .

و في بيان لها ذكرت الجمعية "أن طواقم الهلال الأحمر العراقي قامت بإرسال ٢٥ طنا من المواد الغذائية والإغاثية المهداة من العتبة الحسينية الى مطار العريش في مصر تمهيدا لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني ".

وقالت الجمع أيضا :"إن هذه الدفعة هي العاشرة من المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها إلى الهلال الأحمر المصري لتسليمها إلى الهلال الاحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح".

واتمت الجمعية بيانها قائلة : استمرار ارسال المساعدات من قبل الحكومة العراقية عبر الجسر الجوي والبحري المتفق عليه مع الحكومة المصرية وعبر تنسيق الهلال الاحمر العراقي مع نظيريه المصري والفلسطيني

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