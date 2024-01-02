آخر شياكة وتوفير.. أحدث موبايل فخم بـ 5000 جنيه

شوهد هاتف itel P55+ الذكي الشهر الماضي في قاعدة بيانات Google Play Console، وأصبح الجهاز رسميًا الآن في إفريقيا.

وتشمل بعض أبرز مواصفات الهاتف، شاشة 90 هرتز، ومعالج Unisoc ، وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي ، وشحن سريع بقوة 45 وات.

وإليك جميع المعلومات حول مواصفات وميزات وسعر P55+ في السطور التالية.

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مواصفات وميزات itel P55+

يتميز itel P55+ بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بتقنية ثقب اللكمة توفر دقة HD + (720 × 1612 بكسل) ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الجهاز بنظام Android 13 وواجهة المستخدم المخصصة من Itel ، والتي توفر دعمًا لعرض ديناميكي ، وهي ميزة إشعار تعمل بشكل مشابه لجزيرة ديناميكية من Apple.

يأتي الهاتف المتوافق مع شبكات الجيل الرابع مزودًا بمعالج Unisoc T606. يأتي مع 4 جيجابايت / 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ، و 128 جيجابايت / 256 جيجابايت من التخزين الداخلي. يحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات. وفقًا لشركة itel ، يستغرق الهاتف حوالي 30 دقيقة لتحقيق شحنة تصل إلى 65 بالمائة ويمكن شحنه بالكامل في 75 دقيقة.

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يحتوي P55+ على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وعدسة ذكاء اصطناعي ، وفلاش LED. يوفر الجهاز ميزات أخرى ، مثل بطاقة SIM مزدوجة ، و 4G VoLTE ، و Wi-Fi ، و Bluetooth ، و GPS ، وفتحة بطاقة microSD ، ومنفذ USB-C ، ومقبس صوت 3.4 مم ، وفتح الوجه.

سعر itel P55+

من المتوقع أن يتم إصدار itel P55+ في إفريقيا بسعر حوالي 140 دولارًا. ستتوفر بألوان مثل الأزرق الملكي والأخضر الملكي والأرجواني النيزكي.