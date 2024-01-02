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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون وبيان عاجل للمقاومة الفلسطينية

ارشيفي
ارشيفي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بلدة عزون حيث قام عناصر كتائب شهداء الأقصى - قلقيلية، بالتصدي لقوات وآليات الاحتلال فجر اليوم أثناء اقتحامها للبلدة، وقالت الكتائب إن العدو قام باستدراج المقاتلين إلى نقاط اشتباك.

وأضاف بيان الكتائب الفلسطينية : "إلا أن يقظة مقاتلينا العالية كانت لهم بالمرصاد حيث تمكن مقاتلينا من توجيه ضربات من الكمائن والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال.

وتابع البيان : كما قام عناصر المقاومة بإعداد كمين مُحكم في حارة الصفحة محققين إصابات مباشرة برؤوسهم.

وختم البيان قائلا :  أعددنا للعدو أصنافاً من العذاب في زقاق الموت مدينة قلقيلية وبلدة عزون وكفر قدوم وجعلنا من كل الزقاق قنابل موقوتة تنتظرهم لأن لا لغة يفهما العدو الا لُغة القوة والمواجهة.

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