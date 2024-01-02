علق بسيارته 6 أيام.. نجاة سائق أمريكي من الموت بأعجوبة |شاهد

نجا سائق أمريكي يُدعى ماثيو ريوم 27 عاما من الموت بأعجوبة بعدما ظل عالقًا لمدة 6 أيام في مركبته المحطمة إثر تدهورها وسقوطها أسفل جسر بولاية إنديانا الأمريكية.





وعثر عليه رجلان كانا يبحثان عن مكان لصيد السمك عندما شاهدا بالصدفة مركبته محطمة تحت الجسر وبداخلها رجل عالق، جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وقالت الشرطة إن عملية الإنقاذ استغرقت بعض الوقت لتحرير السائق من حطام مركبته ثم تم نقله إلى المستشفى لعلاج إصاباته الخطيرة بعدما فقد الأمل في النجاة بعد سقوط هاتفه بعيدا عنه وعدم سماع صراخه لطلب النجدة لأيام.