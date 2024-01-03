اليوم.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيق خطيبته في روض الفرج

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته شنقا دفاعًا عنها في روض الفرج .

وشهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب وحول رقبته آثار شنق.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على اثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.