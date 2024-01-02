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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بدعم كبار السن تستهدف توفير حياة كريمة لهم

أحمد سعد نويصر،
أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال نويصر في تصريحات صحفية له، إن الدولة تعمل على وضع رؤية وخطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية لهم .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

 

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن قرار القيادة السياسية بدعم صندوق كبار السن ب 100 مليون جنيه عقب إقرار البرلمان لقانون رعاية المسنين ليس بجديد على الرئيس السيسي في إحساسه بالمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تلبي كافة احتياجات الأساسية.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المتطلبة للمُسِنّين عبر دورها الاجتماعى، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمُسِنّين فى الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

 

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع السيد الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة .

 

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن

 

 

 

أحمد سعد نويصر عبدالفتاح السيسي كبار السن حياة كريمة وزيرة التضامن الإجتماعى

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