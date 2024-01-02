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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 142 ألف سائح خلال العام المنقضي

الزائرين للحديقة
الزائرين للحديقة النباتية بأسوان

قال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة استقبلت عددا كبيرا من الزوار على مدار العام المنقضى 2023، وخاصة من السائحين الأجانب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 142 ألف سائح من مختلف الجنسيات الدولية.

وأشار مدير عام الحديقة النباتية بأسوان أن إجمالى عدد زوار الحديقة خلال عام 2023، وصل إلى نحو 209 ألفا و750 زائراً، منهم 142 ألفا و275 سائحا أجنبياً، و67 ألفا و475 زائراً مصريا، ويزداد عدد الزوار خاصة خلال أجازة نصف العام وموسم الشتاء.

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الحديقة النباتية 

وأضاف عمرو محمود إلى أن الحديقة النباتية تحتوى على أنواع نادرة يصل عمرها لنحو 120 سنة، وتضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، ومنها: "الجاك فروت وشجرة التك والنخيل الملوكى وشجرة الكروزيا "مهرش الفيل" وشجرة المشطورة "أبو النجف" وشجرة الألوستونيا "شجرة الشيطان" والجنزبيل "الصيدلية المتكاملة. 

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