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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد رفعت يوضح جهود الدولة في رعاية فئة كبار السن|فيديو

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا لكافة عناصر وفئات المجتمع المصري ويأتي على رأسها  فئة كبار السن التي قدمت لمصر عطاءً كبيرًا، معقبًا: “لا يصح تركها عند الهرم”.
 

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وأضاف “رفعت” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على قانون المسنين منذ عام 2019 والذي يضمن كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، لافتًا إلى مصر يوجد بها 167 دار رعاية و172 نادي اجتماعي  خاصة بكبار السن.
 

وأشار أحمد رفعت، الكاتب الصحفي إلى أن هناك 37 مليون جنيه معاشات للعاجزين عن العمل ممن تجاوزوا الـ 64 عام، مؤكدًا أن هناك رعاية صحية واجتماعية كبيرة من قبل الدولة لفئة كبار السن. 

كبار السن أحمد رفعت عبد الفتاح السيسي السيسي توك شو صدى البلد

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