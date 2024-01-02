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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هل تسمعنا الهواتف الذكية.. أحدث موبايل بـ 5000 جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

موضوع شائك جدا .. هل تسمعنا الهواتف الذكية؟

 

لطالما انتشرت الشائعات حول قيام الهواتف الذكية بالاستماع إلى محادثات المستخدمين دون علمهم، وقد زادت هذه الشائعات في السنوات الأخيرة مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي وزيادة استخدام المساعدات الصوتية في الهواتف الذكية.

 

خطر جدا..كيف تتأكد أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

 

مع انتشار استخدام الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، أصبحت الخصوصية على هذه الأجهزة أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كان هناك من يتجسس عليهم دون علمهم.

 

بعد زيادة أسعار كروت الشحن..إزاي تحافظ على باقة إنترنت موبايلك من النفاذ بسرعة؟

 

تصدرت أسعار كروت الشحن محرك البحث "جوجل"، بعدما وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10%، وكانت شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر قد تقدمت بطلب إلى جهاز تنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن لم تتم الموافقة على مثل هذه الطلبات حتى الآن.

ويعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية من نفاذ باقة الإنترنت المحمول بسرعة، خاصة إذا كانت الباقة محدودة. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، منها:

 

آخر شياكة وتوفير..أحدث موبايل فخم ب 5000 جنيه
 

الشهر الماضي ، شوهد هاتف itel P55+ الذكي في قاعدة بيانات Google Play Console، أصبح الجهاز رسميًا الآن في إفريقيا. تشمل بعض أبرز ملامحه شاشة 90 هرتز ، ومعالج Unisoc ، وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين الداخلي ، وشحن سريع بقوة 45 وات. إليك جميع المعلومات حول مواصفات وميزات وسعر P55+.

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موضوع شائك جدا .. هل تسمعنا الهواتف الذكية؟

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