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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرض للطعن في الرقبة.. تفاصيل الحالة الصحية لزعيم المعارضة بكوريا الجنوبية

طعن زعيم المعارضة
طعن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة يونهاب للأنباء أن لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، تلقى علاجًا طارئًا بعد تعرضه لهجوم طعن، وأن حياته ليست في خطر حاليًا.

وتم نقل السياسي الكوري الجنوبي جوا إلى مستشفى سيول بطائرة هليكوبتر بعد أن تعرض للطعن في رقبته خلال زيارة لموقع بناء المطار في مدينة بوسان.

وتعرض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، على يد رجل اندفع نحوه، خلال مؤتمر صحفي.

ويُظهر مقطع فيديو مصور، تعرض “لي جاي ميونغ” للهجوم، في أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

ولم يتم بعد تسمية المهاجم.

ورفض “لي”، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، يوم السبت، دعوة زعيم الحزب السابق لي ناك-يون لتقديم استقالته.

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