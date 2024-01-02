تعرض للطعن في الرقبة.. تفاصيل الحالة الصحية لزعيم المعارضة بكوريا الجنوبية

أفادت وكالة يونهاب للأنباء أن لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، تلقى علاجًا طارئًا بعد تعرضه لهجوم طعن، وأن حياته ليست في خطر حاليًا.

وتم نقل السياسي الكوري الجنوبي جوا إلى مستشفى سيول بطائرة هليكوبتر بعد أن تعرض للطعن في رقبته خلال زيارة لموقع بناء المطار في مدينة بوسان.

وتعرض زعيم حزب المعارضة في كوريا الجنوبية، للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، على يد رجل اندفع نحوه، خلال مؤتمر صحفي.

ويُظهر مقطع فيديو مصور، تعرض “لي جاي ميونغ” للهجوم، في أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

ولم يتم بعد تسمية المهاجم.

ورفض “لي”، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، يوم السبت، دعوة زعيم الحزب السابق لي ناك-يون لتقديم استقالته.