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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف وقتًا محددًا لهزيمة أوكرانيا أمام روسيا في 2024

زيلينسكي
زيلينسكي

توقع سفير أمريكي سابق خسارة أوكرانيا إذا استمرت في نهجها الحالي من القتال ضد الروس، في حرب مستمرة منذ فبراير 2022، والتي تقترب من اتمام عامها الثاني، وفق ماذكرت صحيفة أمريكية.

 

قال السفير الأمريكي السابق  لدى حلف الناتو إيفو دالدر : أن “أوكرانيا قد تخسر الحرب ضد  الروس”.

وتوقع دالدر أن يحدث ذلك في النصف الأول من عام 2024.
وذكر دالدر لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية :أنه "قد يضمن ترامب ترشيحه كمرشح جمهوري في وقت مبكر، وسيرغب الجمهوريون بعد ذلك في مواكبة مرشحهم الرئاسي، الأمر الذي سيوقف المساعدات لأوكرانيا".

ووفقا لدالدر، فإن أوروبا لا تملك الاحتياطيات ولا القدرة الإنتاجية اللازمة لتعويض نقص الأسلحة في أوكرانيا، ويشير إلى أن أوكرانيا ستعاني بوضوح من عواقب هذا النقص، لأن قدرتها على الاحتفاظ بخط أمامي يبلغ طوله 1000 كيلومتر والدفاع ضد الهجمات الصاروخية يعتمد بشكل حيوي على الدعم الأمريكي المستمر.

واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بفشل الهجوم المضاد عندما قال :أن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية".


وذكر  زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها".

سفير أمريكي سابق خسارة أوكرانيا الروس دالدر

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