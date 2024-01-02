مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 2-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3606 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3155 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25240 جنيها.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.15 جنيه للبيع، و 33.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.39 جنيه للبيع، و39.25 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.71 جنيه للبيع، و100.36 جنيه للشراء.

فيما كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن درجات الحرارة الأيام الحالية حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: أننا نتأثر بمرتفع جوي سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، مما سيترتب عليه الشعور بالطقس الدافئ نهارا، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا.

واسترسلت: هناك تفاوت واضح بين درجات الحرارة نهارا وليلا، ولذلك يجب توخي الحذر، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب.

تحذير من هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى بعض مناطق الوجة البحري، ولكنها غير مؤثرة.

ونوهت بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا، وعدم تخفيف الملابس.

