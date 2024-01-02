بعد تفوقها فى المحمول.. شاومي العالمية تقتحم عالم الأجهزة المنزلية الذكية

أعلنت شركة شاومي العالمية عن أحدث منتجاتها من الأجهزة المنزلية الذكية، وهما "Smart Air Fryer و" Robot Vacuum E10" والتي تعكسان رؤية الشركة في تقديم تكنولوجيا تسهل حياة المستخدمين وتجعلها أكثر ذكاء وراحة.

تتيح الشركة العالمية تكنولوجيات جديدة من شانها تقليل الدهون والزيوت فى الطهى

كما تم طرح منتج للتنظيف اليومي، حيث يقوم بفحص وتنظيف الأرضيات بشكل ذكي وفعال.

يتميز بأنظمة الاستشعار الحديثة التي تتيح له تجنب العوائق وتحديد مسارات التنظيف بشكل فعّال.

واعلنت الشركة العالمية انها تقدم حلول فريدة ومبتكرة لتلبية احتياجات المستهلكين الحديثة. .حيث باتت هذة الأجهزة المنزلية الذكية لا غنى عنها في منازل الكثيرين، حيث تجمع بين التصميم الرائع والأداء الفائق، وتقدم تجارب فريدة ومميزة لمستخدميها.