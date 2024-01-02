74.8 % نموا في عدد شحنات Infinix العالمية من الهواتف الذكية

كشفت Infinix، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا الذكية، عن نموها الملحوظ في الربع الثالث من عام 2023.

ووفقًا لتقرير تتبع الهواتف المحمولة الربع سنوي العالمي الصادر عن مؤسسة IDC، حصلت الشركة على المكانة الأعلى بين أفضل 10 علامات تجارية عالمية للهواتف الذكية من حيث الشحنات.

ويشير التقرير إلى أن الشركة العالمية حققت أكبر زيادة سنوية في الوحدات بين العلامات التجارية العالمية للهواتف الذكية، بإجمالي بلغ 4.2 مليون وحدة. محققة نسبة نمو 74.8% خلال الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

من جانبه علق بنيامين جيانغ، الرئيس التنفيذي على التقرير قائلًا: "هذا النمو المذهل جاء نتيجة الاتلزام بإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا المتطورة من خلال وضع أحدث التكنولوجيات في هواتفها الذكية حتى تكون متاحة لجمهور أوسع وبأسعار مقبولة.