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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير: إعفاء التحويلات البنكية الإلكترونية من الرسوم يعزز الشمول المالي

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي بإعفاء العملاء الأفراد من كافة رسوم التحويلات البنكية التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري، إضافة إلى إعفائهم من رسوم التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي، اعتبارا من الأول من يناير الجاري، فإن القرار محفز للمواطنين لاستخدام الخدمات المالية الرقمية للاستفادة من سرعة وإنجاز الخدمات المالية .

أوضح غراب، أن القرار يعود بالإيجاب على زيادة عدد عملاء البنوك، إضافة إلى أنه يهدف لتعزيز الشمول المالي وتحويل المجتمع المصري لمجتمع أقل اعتمادا على النقود الورقية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، موضحا أن عدد العملاء وحجم المعاملات الرقمية المالية قد زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث بلغت 404 مليون معاملة عام 2023 عبر تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية بقيمة 815 مليار جنيه، وقد بلغ عدد مستخدمي التطبيق 6.% مليون عميل، متوقعا أن يزيد عدد العملاء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع زيادة حجم وعدد الخدمات الرقمية والإعفاءات والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي .

وأشار غراب، إلى أن قرار إعفاء العملاء من رسوم تحويل الأموال يسهم في جذب عملاء جدد بلا شك كما أنه يقضي على مصادر التمويل المجهولة أو الغير معروفة، ويسهم في دمج الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، مضيفا أن القرار يخدم قطاع كبير من المواطنين وييسر عليهم، ما أنه يرفع نسبة الوعي بأهمية الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للاعتماد على الخدمات الرقمية الإلكترونية الحديثة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية الورقية والتداول الكاش، إضافة إلى المساهمة في التحول الرقمي الذي تسعى الدولة لتنفيذه .

تابع غراب، أن قرارات البنك المركزي تدعم الاقتصاد الوطني، وجاءت في التوقيت المناسب لتنمية حجم المدفوعات الإلكترونية، وزيادة التعاملات المصرفية، كما أنه يحقق فوائد للجميع أولهم المواطن ثم الجهاز المصرفي والدولة، خاصة في ظل سعي البنك المركزي المصري إجراء مفاوضات مع نظرائه في بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن لإتاحة تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام تطبيق “إنستا باي” خلال العام الجاري، ما يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة دخل مصر من السيولة الدولارية .

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