تعليم الدقهلية: بدء أولى امتحانات «مواد خارج المجموع» اليوم

أكد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية أن اليوم الثلاثاء هو أول امتحانات المواد الدراسية التى لا يتم إضافتها للمجموع للصفين الأول والثاني الإعدادى والأول والثانى الثانوى .



ويؤدى ١٤٠ ألفا و٤٩٩ طالبا بالصف الأول الإعدادي و١٣١ ألفا و٦٨٧ طالبا بالصف الثانى الإعدادي عام ولغات امتحان مادة التربية الدينية ويؤدى طلاب الصف الأول الاعدادى و الثانى الاعداداى و بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات امتحان مستوى رفيع لغة أولى ومستوى رفيع لغة ثانية اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعه الواحدة ونصف.

واضاف وكيل تعليم الدقهلية ايضا ان ٦٤ الف ٩٠٨ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى و٥٤ الف ٤٩٤ طالب وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة العربية وتكنولوجيا(زراعة وصناعة) ادوا الامتحان اليوم.