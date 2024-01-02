فيتوريا يفرض حظرا إعلاميا علئ اللاعبين في معسكر المنتخب الوطني

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن فرض روي فيتوريا حظر علي اللاعبين في المنتخب الوطني.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"روي فيتوريا يفرض حظر إعلامي على لاعبي المنتخب الوطني داخل معسكر المنتخب الوطنيومنع الظهور في أي قناة فضائية".

أكد محمد خالد غرابة مدير منتخب مصر، أن معسكر منتخب مصر سينطلق اليوم على ملعب العاصمة الإدارية، مشيراإلى أن المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية توافر مع اتحاد الكرة من أجل استضافة المعسكر، وقمنا بزيارةللملاعب مع المدير الفني والجهازين الإداري والطبي، وتم الاستقرار على مكان الإقامة والملاعب وكل التفاصيل.

وقال غرابة عبر بوكس تو بوكس: "نتمنى تحقيق حلم الجماهير المصرية في كأس الأمم، واختيار العاصمة الإدارية لأنهمتوافر فيه كل شئ، والملعب هناك رائع للغاية، والمنتخب المصري سيكون أول فريق يتدرب عليه، وقمنا بتجهيز كل الأمورللاستعداد بشكل جيد للبطولة".

وأضاف: "منتخب مصر سيواجه تنزانيا يوم 7 يناير في السادسة مساءً، بعدها سنمنح اللاعبين راحة سلبية، قبل السفرلكوت ديفوار يوم 9 يناير بطائرة خاصة في الثالثة عصرًا".