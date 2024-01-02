البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 25110 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 30440 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 10689 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 5592 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.04% ليصل إلى مستوى 8041 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.17% ليصل إلى مستوى 6582 نقطة.