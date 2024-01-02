خبير اقتصادي: التضخم من أهم التحديات أمام الدولة خلال 2024

قال علاء علي الخبير الاقتصادي، إن المرونة في سعر الصرف تعني ترك سعر العملات للعرض والطلب، لكن وفقا لمحددات ونسب معينة، موضحا أن الدولة تتدخل بآليات لضبط العرض والطلب.

وأضاف "علاء علي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحي أحمد حمدي، أننا لدينا مرونة في سعر الصرف الفترة الحالية، منوها بأن معدلات التضخم كبيرة على مستوى دول العالم.

ولفت إلى أن التضخم يعد واحد من أهم التحديات التي ستواجه الدولة خلال 2024، مشددا على ضرورة تحديد سعر صرف واحد في البلاد.

وأوضح أن مصر شهدت في 2016 إصلاح اقتصادي هيكلي، في بدايته وصل سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها نزل السعر إلى 15.60 جنيه واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.

