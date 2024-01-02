المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدة القوات الأمريكية قرب مطار أربيل

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قاعدة القوات الامريكية قرب مطار اربيل شمال العراق بالطيران المسيّر.

فيما أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في كردستان انه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل.

كما أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء بأنه تم التصدي من جانب منظومة الدفاع الجوي لاستهداف صاروخي على مطار أربيل الدولي.

وذكر المصدر لـ وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية ، أن "منظومة الدفاع الجوي، تمكنت من التصدي لاستهداف صاروخي بطائرة درون ملغمة على مطار أربيل الدولي".

كان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أدان الهجوم الذي استهدف قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، فيما أشار الى أن المجاميع الخارجة عن القانون تستخدم أموال الدولة لمهاجمة الإقليم.

وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في منصة (إكس) قائلا، "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم".

وأضاف، "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا".

ودعا، رئيس حكومة إقليم كردستان "الحكومة الاتحادية الى النظر لأي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم"، مؤكداً أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء".

وطالب، بارزاني طبقاً للبيان "رئيس الوزراء الاتحادي باتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات".