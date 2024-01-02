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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة إلى 22.185 شهيدا و57.035 مصابا

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهيد و338  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 22.185 شهيد و57.035 اصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، استشهاد 4156 طالبا وإصابة 7818 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

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ووفقا للبيان الصادر عن وزارة التعليم الفلسطينية؛ فإن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا 7536 جريحا، فيما استُشهد في الضفة 37 طالبا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وذكرت الوزارة، أن 221 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، وخمسة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

ولفتت إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل.

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