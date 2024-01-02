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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

طائرة يابانية تحترق
طائرة يابانية تحترق

تداولت وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظات الرعب التي عاشها وكاب الطائرة اليابانية التي احترقت أثناء  هبوطها على مدرج مطار هانيدا في طوكيو.

واشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بعد تصادم محتمل مع طائرة تابعة لخفر السواحل على مدرج مطار هانيدا.

وقالت الخطوط الجوية اليابانية إن جميع الركاب البالغ عددهم 379 الذين كانوا على متنها تم إنقاذهم بأمان من الطائرة المحترقة.

وأظهرت لقطات حية بثتها هيئة الإذاعة العامة اليابانية "ان اتش كيه NHK" أن الطائرة تتحرك بسرعة على طول المدرج قبل أن تخرج  ألسنة اللهب البرتقالية من تحتها.

وظهر في اللقطات التلفزيونية النيران تخرج من نوافذ الطائرة ومن الجزء السفلي لهيكلها بينما يمارس عمال الإنقاذ عملهم بأقصى سرعة وهناك حطام محترق على المدرج مما استدعى إغلاق المطار.

واندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء هبوطها على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو، اليوم الثلاثاء وهي من JAL 516، قد أقلعت من هوكايدو.

الخطوط الجوية اشتعلت النيران طائرة تابعة للخطوط الجوية رواد مواقع التواصل الإجتماعي لحظات الرعب

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هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

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