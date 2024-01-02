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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة بريطانية تتهرب من العقوبات وتجري تعاملات تجارية مع ملياردير روسي..وهذا مصيرها

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قدم مالك إحدى أكبر مصافي النفط في بريطانيا، تسهيلات بقروض لشركة نفط أسسها ويملكها جزئيا ملياردير روسي يخضع للعقوبات، وفق ما كشفت صحيفة الجاريان البريطانية.

وسبق وأوقفت شركة إيسار أويل البريطانية، التي تمتلك وتدير مصفاة نفط ستانلو بالقرب من نهر ميرسي في ميناء إليسمير بشيشاير، جميع واردات الوقود الروسي في عام 2022 في أعقاب التدخل في أوكرانيا.

جاء القرار بعد أن رفض عمال الميناء تفريغ البضائع الروسية في ستانلو الذي يوفر 16% من وقود الطرق في المملكة المتحدة، بينما قررت الحكومة لاحقًا فرض حظر على الواردات التي قد تفيد الكرملين.

وقد يتسبب ما فعلته الشركة البريطانية في وقوعها تحت المساءلة القانونية  وربما مصادرة بعض ما جنته أو وقف نشاطها مؤقتا.

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