بعد تراجع التهديد.. بولندا تخفض مستوى عملياتها العسكرية

قالت دولة بولندا، إن الطائرات التي تحمي مجالها الجوي عادت إلى قواعدها بعد انخفاض مستوى التهديد المتعلق بالضربات الروسية على أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان .

وذكرت قيادة العمليات بالجيش البولندي على منصة إكس : نظرًا لانخفاض مستوى التهديد، تم إنهاء العمليات الجوية البولندية والمهام القتالية للقوات.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، فقد اخترق صاروخ روسي المجال الجوي للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في نهاية ديسمبر.

وفي نوفمبر 2022، ضرب صاروخ أوكراني طائش قرية برزوفودو البولندية في جنوب بولندا، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وفي أبريل تم العثور على جسم عسكري في غابة قريبة من قرية زاموسك بالقرب من مدينة بيدجوشتش الشمالية، وورد فيما بعد أنه صاروخ روسي.