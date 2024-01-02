«لا تصدقوه».. هآرتس تحذر الإسرائيليين: نتنياهو يريد إلقاء اللوم على قطر

نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، مقالًا قالت فيه إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد أن يلقي باللوم على قطر فيما يخص أحداث عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، فيما دعت الإسرائيليين إلى عدم تصديقه أو إتاحة المجال له لفعل ذلك.

وأضافت هآرتس: “لقد قام القطريون بتمويل حماس لسنوات، وإيواء قادتها وإضفاء الشرعية عليها كقوة سياسية، لكن كل ما فعلته تم بموافقة وتشجيع إسرائيليين كاملين."

وأوضحت الصحيفة العبرية "الآن، وبما أن قطر أصبحت نوعًا من "الدولة المتأرجحة" في سياسة الشرق الأوسط، فمن الأفضل لمنتقديها أن يعترفوا بأنها سيكون لها دور رئيسي في المنطقة المعاد تشكيلها."

و"دولة متأرجحة" هو مصطلح سياسي يطلق في أمريكا على الولايات الأمريكية التي لا تحتوي على أغلبية سياسية جمهورية أو ديموقراطية، الأمر الذي يجعل مواقفها مُتغيّرة من دورة انتخابية إلى أخرى.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن العديد من الإسرائيليين وبعض الأمريكيين مقتنعون بأن الأمر كله خطأ قطر.

وأكدت الصحيفة أنه “مهما كانت هذه الحجة واهية، فقد أصبحت هذه هي الفكرة المفضلة في إسرائيل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية: إلقاء اللوم بصوت عالٍ على قطر بسبب تواطؤها المالي والسياسي في أحداث السابع من أكتوبر."