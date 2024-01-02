وزارة العمل: 15 مليون مستفيد من زيادة الأجور بالقطاع الخاص.. فيديو

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن وزارة العمل تلعب دورا مهما في خدمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف "خضر"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، أنه أثناء مؤتمر العمل الدولي في يونيو عام 2023 كانت مبادرة “حياة كريمة” أرضا خصبة ونموذجا يحتذى به للمتحدثين الرسميين، وتحدث وزير العمل حينها عن الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة المصرية والجمهورية الجديدة للمصريين بشكل عام وللعمال بشكل خاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف وتعمل بشكل مستمر على تأهيل وتدريب العمال، موضحا أن تغير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل كان له مردود عربي ودولي كبير، وتغيير اسم الوزارة رخص مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة وهما الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لدعم أصحاب الأعمال مع العمال كحوار وطني مصغر كان له مردود إيجابي على ملف العمل.

وعلق المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، على زيادة الأجور للقطاع الخاص، قائلا: "البشرى السارة التي زفتها الوزارة إلى المصريين بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص ليتمتع بها أكثر من 15 مليون عامل بالقطاع الخاص بداية من يناير 2024".