الداخلية العراقية: القبض على 558 متهما بالإرهاب في 2023

قال العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إنهم نجحوا في القبض على 558 متهمًا بالإرهاب، وضبط العشرات بالجرائم الجنائية الأخرى، لافتًا إلى أن الشرطة العراقية قدمت مجهودًا استثنائيًا كبيرًا خلال عام 2023 على الأصعدة كافة.

وأكد "ميري"، في مُداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، انخفاض مستوى الجريمة في العراق بنسبة 40% عن العام الماضي.

وأوضح المُتحدث باسم الداخلية العراقية، أن الأمن العراقي وضع مكافحة جرائم المخدرات على أجندة أولوياته، وتم توسيع العمليات في أنحاء البلاد كافة.