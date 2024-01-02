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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الباكستانية تعتقل 24 عنصرًا إرهابيًا

صدى البلد

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال 24 شخصًا من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة في بيان له اليوم أن معظم المعتقلين ينتمون إلى "حركة طالبان باكستان" المحظورة، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.

وأضاف أنه تم التوصل إليهم بناء على معلومات استخباراتية، واعتقالهم خلال عمليات دقيقة تم تنفيذها على مدى الأسبوعين الماضيين في مدن إقليم البنجاب.

 وذكر البيان أنه تم أيضاً اعتقال القيادي البارز في منظمة "جيش البلوش القومي" المحظورة محمد أرشد، والذي ينشط غالباً في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

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