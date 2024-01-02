الشرطة الباكستانية تعتقل 24 عنصرًا إرهابيًا

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في اعتقال 24 شخصًا من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة في بيان له اليوم أن معظم المعتقلين ينتمون إلى "حركة طالبان باكستان" المحظورة، وكانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية.

وأضاف أنه تم التوصل إليهم بناء على معلومات استخباراتية، واعتقالهم خلال عمليات دقيقة تم تنفيذها على مدى الأسبوعين الماضيين في مدن إقليم البنجاب.

وذكر البيان أنه تم أيضاً اعتقال القيادي البارز في منظمة "جيش البلوش القومي" المحظورة محمد أرشد، والذي ينشط غالباً في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.