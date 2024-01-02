زيزو يحتفل بعيد ميلاده زوجته عبر إنستجرام

وجه أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، رسالة تهنية لزوجته هدي الباهي بمناسبة عبد ميلادها .

ونشر زيزو ، صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا : " عيد ميلاد سعيد ملكتي الحبوبه ".

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن وفدا من نادي الشباب السعودي يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم صفقة التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في شهر يناير الجاري، في ظل تمسك المدرب بخدماته، وايضا هناك رغبة من جانب الاتفاق في ضمه.

وقال شبانة ، عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "صفقة انتقال زيزو إلى الدوري السعودي قد تشهد مقابل مالي كبير، يحصل عليه نادي الزمالك، فهل سوف يتخلى عنه النادي الأبيض رغم أنه ركيزة أساسية ومن أعمدة الفريق".