وزيرة الداخلية البلجيكية: الحرب بين إسرائيل وحماس خلقت تهديدا أمنيا في أوروبا

علقت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، مساء اليوم الثلاثاء، على الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت فيرليندن ، إن "الحرب بين إسرائيل وحماس خلقت تهديدا أمنيا طويل الأمد في أوروبا ومن المتوقع أن يستمر بعد أي وقف لإطلاق النار".

وأضافت: "ليس من الممكن أن نعرف الآن متى سيكون من الممكن خفض حالة التأهب القصوى ضد الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، أنها تمكنت من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، أن عناصرها أجهزو على الجنود الإسرائيليين وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وقالت كتائب القسام إنها تستهدفت آلية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.