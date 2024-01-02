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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

حققوا إصابات.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج

صدى البلد

أعلنت جماعة حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، اليوم، استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

كما استهدفت "كتائب القسام"، ناقلة جند صهيونية بعبوة العمل الفدائي في منطقة معن جنوب شرق مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، أن عناصرها أجهزوا على الجنود الإسرائيليين وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وقالت كتائب القسام، إنها استهدفت آلية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقذائف محمولة على الكتف.

وفي وقت سابق، قالت "كتائب القسام" إنها دكت حشودا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون، ونشرت مقطع فيديو وثق عملية استهداف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم.

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