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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر

صدى البلد

أعلنت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر حتى إشعار آخر، وفقا لما أفادت به فضائية "العربية".

وفي وقت سابق من اليوم، خرج آلاف الأشخاص في النيجر إلى الشوارع للاحتفال بانسحاب القوات الفرنسية، الذي اكتمل في 22 ديسمبر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وحضر المظاهرة رئيسا وزراء بوركينا فاسو ومالي وقد أوقفت دول غرب أفريقيا هذه، إلى جانب النيجر، التعاون العسكري مع مستعمرها السابق فرنسا.

وفي 22 ديسمبر، غادرت آخر القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر البلاد، حسبما ذكرت السلطات العسكرية النيجرية في حفل أقيم في عاصمة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا نيامي، مما يمثل نهاية وجودها بعد عشر سنوات من القتال الفرنسي ضد الجهاديين في البلاد.

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