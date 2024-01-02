"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية لتمويل واردات القمح بـ500 مليون دولار

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبى للصادرات ”ADEX” بشأن برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دولار لتوريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ و“ADEX ”اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺼﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺳﻨﻮى ﻳﺒﻠﻎ 100 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 5 ﺳﻨﻮات.

وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻣﻜﺘﺐ أﺑﻮﻇﺒﻰ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻨﻮى دﻓﻌﺔ واﺣـﺪة؛ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﻳـــﺔ 0.2 % ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ ﻛﻞ دﻓﻌﺔ.