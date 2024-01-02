عشرات جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يقيمون معسكرا أمام مكتب نتنياهو.. اعرف السبب

أقام العشرات من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيما احتجاجيا قرب مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد طالب جنود الاحتياط بعدم توقف الحرب في قطاع غزة حتى هزيمة حركة حماس.

وقالت وسائل الإعلام أن الجنود المنظمون للاحتجاج دعوا جميع جنود الاحتياط المفرج عنهم للحضور إلى الوقفة الاحتجاجية.

وجاء وزراء وأعضاء كنيست، ومن بينهم وزير التربية والتعليم يوآف كيش، ووزير الشتات عميحاي شكلي، لدعم مطلب الجنود الذين يطالبون بقرار يتضمن خطوتان أساسيتان:

1. تطبيق سياسة واضحة لتشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة.

2. الاستيلاء على مناطق واسعة من قطاع غزة ونقلها إلى سيطرة إسرائيل.

وقالت إحدى الضباط المشاركين في إنشاء المعسكر: " كل الحلول التي يطرحها المستوى السياسي حاليا هي حلول غير فعالة، وهي التي ستوصلنا بالضبط إلى ما كنا عليه في السادس من أكتوبر. العدو يعيد تجميع صفوفه وسوف يتم مهاجمتنا مرة أخرى".