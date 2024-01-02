عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يقيمون معسكرا أمام مكتب نتنياهو.. اعرف السبب

صدى البلد

أقام العشرات من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مخيما احتجاجيا قرب مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد طالب جنود الاحتياط بعدم توقف الحرب في قطاع غزة حتى هزيمة حركة حماس.

وقالت وسائل الإعلام أن الجنود المنظمون للاحتجاج دعوا جميع جنود الاحتياط المفرج عنهم للحضور إلى الوقفة الاحتجاجية.

وجاء وزراء وأعضاء كنيست، ومن بينهم وزير التربية والتعليم يوآف كيش، ووزير الشتات عميحاي شكلي، لدعم مطلب الجنود الذين يطالبون بقرار يتضمن خطوتان أساسيتان:

1. تطبيق سياسة واضحة لتشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة.

2. الاستيلاء على مناطق واسعة من قطاع غزة ونقلها إلى سيطرة إسرائيل.

وقالت إحدى الضباط المشاركين في إنشاء المعسكر: " كل الحلول التي يطرحها المستوى السياسي حاليا هي حلول غير فعالة، وهي التي ستوصلنا بالضبط إلى ما كنا عليه في السادس من أكتوبر. العدو يعيد تجميع صفوفه وسوف يتم مهاجمتنا مرة أخرى".

جنود الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من جنود الاحتياط مكتب بنيامين نتنياهو الحرب في قطاع غزة هزيمة حركة حماس تشجيع الهجرة الطوعية مخيما احتجاجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

ترشيحاتنا

سيارات عائلية موديل 2024 جديدة بـ 850 ألف جنيه

بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

الفيديو حقق 24 مليون مشاهدة .. هل هدمت إسرائيل المسجد الأقصى؟

إعلام عبري: إيران تملك جيشا من الطائرات المسيرة يغطي سماء الشرق الأوسط

رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية| صور

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

قائد القوات البحرية المصرية يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ