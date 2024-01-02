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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الثاني مثل الأخير.. أحمد حسن يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا

أحمد حسن
أحمد حسن

وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، رسالة هامة للاعبي منتخب مصر المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 التي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري.
 

وقال أحمد حسن خلال لقائه مع موقع الكاف: "يعني انا لو انا شايف لاعبية المنتخب قدامي دلوقتي بوجهلهم رسالة أكيد إن تيشيرت المنتخب ده قيمته كبيره جداد جدا، إنك تطلع على منصة التتويج اعتقد إنه انت بتحط نفسك في مصاف مختلف تماما وده يمكن احنا حسناه، والجيل ده مكنش عنده حظ ووصل الفاينال مرتين ومقدرش يحقق البطولة، إنما هم قادرين ينافس وينافس بقوة ويحقق البطولة، لأني أنا دايما بقول فيه دايما منتخبات قوية ولكن مش متمرسة.

وأضاف أحمد حسن: منتخب مصر من المنتخبات المتمرسة في البطولات الإفريقية، ويعني بيعرف إزاى يوصل ولو هو مش في أفضل حالاته فدي جزئية لازم نستغلها واللاعبية لازم تستغلها بشكل كويس وفي مجموعة لاعبية جيدة وأداء المنتخب اعتقد بيتحسن بشكل افضل والروح العالية دي أهم حاجة، لأن أوقات الروح العالية والعزيمة بتاعتهم بتعوض فنيات كتير جدا جدا في الملعب وده شوفنا لما اللاعبية بتركز بشكل كبير وبتلعب بروح عالية شوفنا أد ايه بيفرق معاهم بشكل كبير، وده بميز دايما منتخب مصر، فأنا أتمني كل واحد رايح البطولة دي يبقى هدف الهدف فردي والهدف جماعي احنا نحقق البطولة وانا اعتقد إن شاء الله بإذن الله إن هم قادرين يعملوا ده غير كده اعتقد المهمة هتبقى صعبة، ودايما كان ليا مقولة للاعبية كنت بقولهالهم لما بنوصل نهائي أو خلاص بندخل على البطولة بقولهم التاني زي الـ16، وطالما وصلت فاينال لازم تحقق البطولة .

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