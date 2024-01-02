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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد

صدى البلد

بدأ لاعبو منتخب مصر في التوافد على معسكر المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداد لخوض بطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وحضر اللاعبون في حالة تركيز تام لخوض تلك البطولة ومحاولة الفوز بها بعد إخفاق هذا الجيل في تحقيقها لمرتين بعد صعوده للمباراة النهائية في 2017، و2021.

 

وقال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن اليوم هو بداية الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف فيتوريا خلال مؤتمره الصحفي، إنه تم اختيار ٢٧ لاعبا لقائمة المنتخب المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، وأن المعسكر سوف يبدأ يوم ٢ يناير.

وأوضح فيتوريا أن المعسكر سوف يكون في العاصمة الإدارية، وسيتم لعب مباراة ودية مع منتخب تنزانيا يوم ٧ يناير وثم بعد ذلك سيتم منح اللاعبين راحة لزيارة أسرهم، والسفر لكوت ديفوار يوم ٩ يناير حتى نهاية البطولة.

 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا
 

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