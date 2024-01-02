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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب توصي بتنظيم زيارة ميدانية لسيناء

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن منطقة سيناء تعد من أهم المناطق التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأنها تعد صمام الأمان لمصر وتم ريها بدماء الشهداء، مشيدا بما شهدته من جهود لتطهيرها من الإرهاب خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب  هشام الحصري صقر عبد الفتاح، عامر الشوربجي بشأن التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف "الحصرى"، أن الهدف من طلبات الإحاطة هو الوقوف على ما تشهده المحافظة من تطوير وتنمية في قطاعى الزراعة والرى، وكذلك المشكلات البسيطة المطلوب حلها للتوسع في مسارات التنمية الزراعية في منطقة سيناء.، وذلك حتى تعود سيناء لسابق عهدها جزءا من سلة الغذاء في العالم.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن سيناء تتميز بزراعة كافة المحاصيل، وتتميز بزراعات مثل الموالح والزيتون، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت تغير للأفضل في أوضاع التنمية في سيناء، حيث شهدت إنشاء عدد من محطات معالجة المياه والتوسع في المساحات الزراعية بفضل المشروعات القومية، مستشهدا بمحطة معالجة مياه المحسنة و البردويل، متابعا، وكذلك محطة بحر البقر  والمصنفة بأكبر المحطات عالميا، حيث تنتج يوميا ٧.٥ مليون متر مكعب من المياه.

وفي نهاية المناقشات، أوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلي محافظة شمال سيناء لتفقد مشروعات التنمية الزراعية التى تمت بها علي أرض الواقع والوقوف علي بعض المشكلات البسيطة المطلوب تذليلها للإسراع في خطة التنمية الزراعية في سيناء.

واختتم الحصرى كلمته، أن سيناء خط أحمر، وستظل صمام أمان لمصر، مقدما الشكر والتقدير  للرئيس السيسي، على اهتمامه بتنمية وتعمير سيناء، بعدما نجح في تطهيرها من الإرهاب.

وأشار إلي ضرورة استغلال التنمية الزراعية في سيناء، بإنشاء صناعات غذائية مرتبطة بالزراعة في سيناء، مثل مصانع زيتون المائدة وغيرها من الصناعات الغذائية.

وأوضح أن الموارد الطبيعية في سيناء تساعد في التنمية الزراعية التى يمكنها أن تزيد من حجم الصادرات المصرية سواء المحاصيل أو الصناعات الغذائية.

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