إعلام عبري: إيران تملك جيشا من الطائرات المسيرة يغطي سماء الشرق الأوسط

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، مساء اليوم الثلاثاء، إن إيران تملك جيش من الطائرات المسيرة يغطي سماء الشرق الأوسط.

أضافت الصحيفة أن الطائرات بدون طيار أصبحت أداة مركزية في الحرب ضد إسرائيل، بعد سنوات من بناء ترسانة ضخمة من قبل إيران وتوزيعها على حلفائها في جميع أنحاء المنطقة، من الحوثيين إلى حزب الله.

ولفت الصحيفة إلى أن حركة حماس استخدمت الطائرات بدون طيار في هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر؛ كما استخدمت الجماعات الموالية لإيران هذه الطائرات لمهاجمة القواعد الأمريكية بشكل متكرر في العراق وسوريا.

وتابعت: يتلقى كل من حزب الله والحوثيين والميليشيات في العراق وسوريا أسلحة من إيران، لذلك يمكن الافتراض أن بعض الطائرات بدون طيار في الترسانة الضخمة التي طورتها طهران على مر السنين، على الأقل ، تصل إلى فروعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".