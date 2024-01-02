بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا رسميا بشأن واقعة إلغاء مباراة السوبر التركي بين ناديي فناربخشة وجالطة سراي، والتي كان مقرر إقامتها في السعودية الجمعة الماضية، وتم إلغاؤها لأسباب سياسية.

وقال الاتحاد التركي في بيانه: "نحن نعتقد بأنه لا ينبغي للسياسة أن تتدخل في الرياضة، وناديا فناربخشة وجالطة سراي وافقا على لعب السوبر التركي في مدينة الرياض وبعض الادعاءات من قبلهما ليست صحيحة، وجميع المتطلبات والشروط التي ينص عليها نظام FIFA والتي يجب تطبيقها تسري على هذه المباراة".

وتقرر إلغاء مباراة السوبر التركي بين فريقي فناربخشة وجالطة سراي، المقرر إقامته في استاد الأول بارك معقل نادي النصر السعودي، بسبب عدم حضور الفريقين لاعتراضهم على الالتزام بتعليمات الجهة المنظمة للمباراة.

وعقد اجتماع بين الاتحادين السعودي والتركي لكرة القدم قبل مباراة السوبر التركي لمناقشة لعب المباراة في موعدها من عدمه حيث لم يصل أي من فريقي فنربخشة، وجالطة سراي إلى ملعب الأول بارك حتى الآن، وتقرر إلغاء المباراة قبل انطلاقها بساعة في السعودية ضمن موسم الرياض.

ويأتي قرار الإلغاء بسبب رفض الجهة المنظمة للمباراة ارتداء كل فريق قمصان تتعلق بالسياسية.