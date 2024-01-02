مع رونالدو.. الماركا تضع احتفال محمد صلاح بهدفه الـ 150 على غلافها

أبرزت صحيفة الماركا الإسبانية احتفال محمد صلاح نجم ليفربول بعد هدفه الـ 150 مع الريدز في الدوري الإنجليزي وذلك في مرمى نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الماركا على غلافها صورة احتفال محمد صلاح ووضعت بجواره احتفال كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

نجح ليفربول في الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه ٤-٢ على ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة ٢٠ من البطولة.

سجل محمد صلاح الهدف الأول لصالح ليفربول في مرمى نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة ٤٩ من عمر المباراة، بعد تمريرة سحرية من نونيز ليضعها صلاح في المرمى الخالي، وعدل أليكسندر إيزاك النتيجة في الدقيقة ٥٤ من عمر اللقاء..

تقدم ليفربول

عاد كورتيس جونز وتقدم لليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة ٧٤، وسجل جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة ٧٨، وقلص النتيجة سفين بوتمان بالهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة ٨١.

واختتم أهداف اللقاء محمد صلاح بالهدف الثاني له والرابع لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء لينتهي اللقاء بنتيجة ٤-٢.

وبهدفي اليوم أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول خامس لاعب في ترتيب اكثر اللاعبين تسجيلا لفريق واحد بـ ١٥١ هدفا في الدوري الإنجليزي مع ناد واحد، وذلك بعد هدفيه في مرمى نيوكاسل يونايتد.

وجاء الترتيب كالآتي:

هاري كين ٢١٣ هدفا مع توتنهام

سيرجيو أجويرو ١٨٤ هدفا مع مانشستر سيتي

واين روني ١٨٣ هدفا مع مانشستر يونايتد

تييري هنري ١٧٥ هدفا مع ارسنال

محمد صلاح 151 هدفا مع ليفربول