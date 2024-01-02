مطار العريش يستقبل 4 طائرات تحمل 58 طنا مساعدات لغزة

استقبل مطار العريش الدولى، اليوم، الثلاثاء، 4 طائرات تحمل على متنها 58.797 طن مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.



وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد - فى تصريح صحفي- إن الطائرة الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل 4.477 طن وقود، والطائرة الثانية من السعودية وتحمل 24.281 طن مساعدات إغاثة والمواد الطبية والغذائية.



أضاف: أن الطائرتين الثالثة والرابعة من العراق، الأولى تحمل 17.793 طن مواد غذائية، والأخري تحمل 12.246 طن مواد غذائية من الهلال الأحمر العراقي.



وكان مطار العريش استقبل طائرة مساعدات إنسانية إغاثية من باكستان لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة، تحمل على متنها 20 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.