سكرتير محافظة مطروح يناقش خطة تحسين الوضع السكاني مع نائب وزير الصحة

أكد السكرتير العام لمحافظة مطروح أشرف إبراهيم أهمية حصر كل التحديات والمصاعب على أرض الواقع مع مشاركة قيادات المجتمع المحلي من العمد والمشايخ ودعم جهود التعاون مع الجهات المشاركة من المجتمع المدني والمؤسسات والأحزاب وغيرها، والتأكيد على أن متابعة وتقييم مؤشرات خطة تحسين الوضع السكاني سيكون لامركزيا من خلال أجهزة المحافظة المعنية مع المتابعة الشهرية وعرض تقرير كل ثلاثة أشهر للعرض على مجلس الوزراء.



جاء ذلك خلال اجتماع سكرتير المحافظة اليوم ، الثلاثاء، مع نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان الدكتور طارق توفيق، والوفد المرافق له من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان لمناقشة وضع خطة لتحسين الوضع السكاني بمحافظة مطروح.



وتناول الاجتماع سبل توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية للحفاظ على صحة المرأة والطفل مع توفير مزيد من الرعاية الصحية والتوعية بما يحافظ على حقوقها وينمي المجتمع خاصة بالقرى والتجمعات البعيدة وبهدف تحسين الخصائص السكانية، وذلك في إطار مبادرة تنفيذها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان على مستوى الجمهورية، وتشترك فيها جميع الوزارات والقطاعات المعنية، وتبدأ بمحافظات مطروح والغربية وأسيوط كمرحلة أولى مع تنفيذ خطة على النطاق المحلي وفق خصائص وطبيعة كل محافظة وظروفها وعاداتها الاجتماعية، مع وضع مؤشر للتقييم والمتابعة يعتمد على توافر البيانات والمعلومات الأساسية مع تكثيف جهود جميع الجهات المشاركة ووضع حوافز إقتصادية واجتماعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية كمرحلة استرشادية لباقي المحافظات، وبما يحقق المصلحة والمنفعة العامة ورؤية مصر 2030، ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الدولة من أجل بناء الإنسان وللحفاظ على صحة المواطن المصرى كمبادرة 100 مليون صحة وغيرها.



كما ناقش الاجتماع أهمية دور كل جهة في دعم المبادرة لتحقيق حياة أفضل لكل أسرة، مع الوصول إلى أقصى المناطق من أجل تكوين أسرة سليمة مع تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وأطفالها، وتوعيتها وتثقيفها بالأساليب الصحية السليمة، والعمل على منع التسرب من التعليم والارتقاء به خاصة للفتيات، وكذا التوعية بخطورة الزواج المبكر، والعمل على تقديم مزيد من حوافز ومشروعات تحسين مستوى الدخل الإقتصادى مع زيادة التمكين والتشغيل الاقتصادى للسيدات والفتيات .

