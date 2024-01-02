محافظ جنوب سيناء يشهد عروضًا فنية لطلاب مدارس الطور

شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، عروض استعراضية فنية وطنية لطلاب مدارس إدارة طور سيناء التعليمية، وذلك هامش المؤتمر الجماهيري الدعوي والتوعوي، الذي نظمته المحافظة بمدينة الطور، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى مواطن السيناوي، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، وجفارا الجافي، عضو مجلس الشورى، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعددًا من القيادات التنفيذية، وحضور جماهيري لمواطني طور سيناء.

وتضمنت العروض، عرضًا للتراث السيناوي، وعرضًا عسكريًا، وأغاني واستعراضات وطنية، كما استمع المحافظ لمواهب الطلاب الفنية من شعر، وقصائد وطنية، والكورال المدرسي.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن الاستعراضات الوطنية الت يقوم بها طلاب المدارس ترسخ لديهم حب والوطن، والانتماء والولاء له، وخاصة أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها من الشباب، مؤكدًا أن حب الوطن ينمو بالفطرة لدى النشء لذا يجب تنمية وعي الطلاب منذ المراحل التعليمية الأساسية بالمشروعات والإنجازات التي تجري على أرض الوطن، إضافة إلى توعيتهم بما يحاك بمصر من مكايد.



وأشار إلى أن مصر لديها جيش قوي وقادر على حماية حدود الوطن، وجهاز شرطي قادر على حفظ أمنها الداخلي، مؤكدًا أن الدول تقوى بأبنائها وجيشها.



وأشاد بمواهب طلاب المدارس، مؤكدًا ورعايته للمتميزين رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا على مستوى المحافظة، وقرر مكافأة الطلاب المشاركين في العروض.



ووجه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم، والقائمين على تدريب الطلاب على مجهوداتهم وعروضهم المتميزة، موجهًا ببذل مزيدًا من الاهتمام بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتأهيلهم دراسيًا، وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية، لكونهم هم قادة الوطن في المستقبل.

IMG-20240102-WA0251

IMG-20240102-WA0252