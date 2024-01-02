الوادي الجديد: الانتهاء من إنشاء وتجهيز 20 دار حضانة بـ104 ملايين جنيه

أكّد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إنشاء وتجهيز 12 دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالي 20 حضانة مخطط إنشائها بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 104 ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال.

وأعرب المحافظ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- عن بالغ شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

بدوره، قال مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، محمد منير، إن التنفيذ تم على مرحلتين، شملت الأولى 5 حضانات هي: عبدالسلام عارف وجورمشين وباريس والشركة 55 وغرب الموهوب، فيما شملت المرحلة الثانية 7 حضانات هي: الشركة 17 وحضانة العبور أمام الديوان العام وحضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة وحضانتي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بمركز الفرافرة والأربعين 1 والأربعين 2 بمركز باريس، ويجري طرح 8 حضانات جديدة في المرحلة الثالثة.

